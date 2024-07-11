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奧運籃球／與柯瑞夢幻連動空中接力！詹皇：我們都熱愛打球
美國男籃今天與加拿大進行巴黎奧運熱身賽，詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）兩大巨星上演夢幻連動，讓許多球迷直呼感動，美國終場以86：72拿下勝利，詹皇受訪時直言，「我們兩個都熱愛打籃球。」
畫面發生在第三節，加拿大發生失誤被詹皇撿到球，他持球快速推進傳給柯瑞，柯瑞將球拋向空中，詹皇暴扣得分，兩人配合得行雲流水。
事實上美國開局進攻不順，前5分鐘只拿到1分，詹皇受訪時解釋，「我們兩個人都熱愛打籃球，努力為彼此創造機會。我在上半場給他傳三分空檔不到位，不過他和我在空中連線，這很有趣。我們都以高水準打球，更重要的是以正確方式打比賽。」
詹皇賽後召集全隊開會，他解釋，「我們知道能做得更好，我們只待在一起4天，所以進攻發生失誤，我們會改善那部分。一切都要從防守做起，只要防守做好，就會有獲勝機會。」
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