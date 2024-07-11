NBA／前球員波特承認涉賭 恐遭判終身牢獄與鉅額罰款

前NBA暴龍隊球員波特（Jontay Porter）4月中旬因洩漏資訊給運彩玩家並參與比賽投注，遭到聯盟判處終身禁賽。今日他坦承自己的犯行，並表達歉意。

「我知道我的所作所為是錯誤且非法的，我很抱歉。」波特在認罪時說道，並且承認他過往在比賽中提前退場，讓共謀這場犯行的人贏下針對自己表現的賭注。此項認罪與NBA的調查以及針對另四名男子的指控相符。

波特表示自己這樣做的原因是為了擺脫巨額的賭債，目前他繳交了25萬美元（約813萬台幣）的保釋金，等待12月18日的宣判。檢察官推估他將面臨三年半至四年的刑期，但最終結果交由法官宣判，最多有可能面臨20年至無期徒刑的牢獄之災，且須繳交數十萬美元的賠償金與罰款。