聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／前球員波特承認涉賭 恐遭判終身牢獄與鉅額罰款
前NBA暴龍隊球員波特（Jontay Porter）4月中旬因洩漏資訊給運彩玩家並參與比賽投注，遭到聯盟判處終身禁賽。今日他坦承自己的犯行，並表達歉意。
「我知道我的所作所為是錯誤且非法的，我很抱歉。」波特在認罪時說道，並且承認他過往在比賽中提前退場，讓共謀這場犯行的人贏下針對自己表現的賭注。此項認罪與NBA的調查以及針對另四名男子的指控相符。
波特表示自己這樣做的原因是為了擺脫巨額的賭債，目前他繳交了25萬美元（約813萬台幣）的保釋金，等待12月18日的宣判。檢察官推估他將面臨三年半至四年的刑期，但最終結果交由法官宣判，最多有可能面臨20年至無期徒刑的牢獄之災，且須繳交數十萬美元的賠償金與罰款。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言