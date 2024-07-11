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奧運籃球／美國熱身賽開局被加拿大打爆 AD替補活躍逆轉戰局

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、加拿大布魯克斯(中)、戴維斯(右)。 法新社
柯瑞(左)、加拿大布魯克斯(中)、戴維斯(右)。 法新社

美國男籃為了備戰巴黎奧運，今天和加拿大展開奧運熱身賽，沒想到開局就被打爆。不過第二節美國用防守重新站穩腳步，終場仍以86：72拿下勝利。

美國主將杜蘭特（Kevin Durant）缺陣，先發陣容為柯瑞（Stephen Curry）、哈勒戴（Jrue Holiday）、布克（Devin Booker）、詹姆斯（LeBron James）和安比德（Joel Embiid）；加拿大先發陣容也是全NBA，有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、穆雷（Jamal Murray）、巴瑞特（RJ Barrett）、布魯克斯（Dillon Brooks）和鮑威爾（Dwight Powell）。

美國開局進攻當機，首節前半段陷入1：11落後，換上替補陣容後追回比分，以14：21結束第一節。第二節美國提高防守強度，泰托姆（Jayson Tatum）最後一波攻勢更上演華麗轉身取分成功，美國第二節打出27：12攻勢，反而以8分領先結束上半場。

雖安比德第三節打到一半就5犯離場，但下半場美國持續掌控局面，最後2分多鐘換上3名非正式球員，進入垃圾時間，終場以14分之差贏球。戴維斯（Anthony Davis）替補出陣表現活躍，拿到10分11籃板2抄截4阻攻，愛德華（Anthony Edwards）攻下13分全隊最高。

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