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NBA／快艇正式留住哈登 再簽曾因家暴遭裁的新星波特

中央社／ 洛杉磯10日綜合外電報導
快艇簽下去年因家暴被裁的後衛新星波特。 截圖自快艇官方X
快艇簽下去年因家暴被裁的後衛新星波特。 截圖自快艇官方X

美國職籃NBA洛杉磯快艇隊今天和4位球員續約，包括曾經10次入獲全明星賽的哈登，據傳合約金高達近23億新台幣。快艇另簽下去年因家暴被裁的後衛新星波特。

路透社報導，哈登（James Harden）的合約細節尚未公開，但好幾家媒體上週披露快艇與哈登簽的是1+1的兩年約，金額高達7000萬美金（新台幣約22億8000萬），第二年球員握有選擇權。

34歲的哈登上季首度加盟快艇，共打72場比賽，繳出場均16.6分、8.5助攻、5.1籃板。

快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）在一份聲明中說：「上賽季我們從76人找來哈登，他也充分滿足我們對他的期望。他是名可靠的得分手、有傳球天賦，也是天生能保護球、讓隊友更能融入比賽的球隊催化劑。」

「他在乎自己的球技與表現，從不喊累。去年我們隊伍因他而變好，我們今年也就繼續留住他。」

快艇正式簽回哈登。 截圖自快艇官方X
快艇正式簽回哈登。 截圖自快艇官方X

上賽季開打後不久，快艇就經由包含奧克拉荷馬雷霆在內的三方交易，從費城76人拿到哈登。哈登當時和76人球隊經理莫雷（Daryl Morey）因薪資等鬧翻後，就盼76人把他交易出去。

哈登是2017-18球季聯盟MVP，他在火箭效力超過8個賽季期間拿過3次得分王，2018-19賽季締造生涯最佳的場均36.1分。

哈登在生涯15個NBA賽季共出賽1072場，場均24.1分、7.1助攻、5.6籃板。

快艇隊今天一併宣布簽下前鋒巴圖姆（NicolasBatum）、瓊斯（Derrick Jones）和後衛波特（KevinPorter Jr.）。快艇同樣未公開合約內容。

35歲的巴圖姆是在哈登的三方交易案裡被快艇換到76人，這次鳳還巢。他上季在76人出賽57場比賽（38場先發），場均5.5分、4.2籃板，三分球命中率39.9%。

27歲的瓊斯上季在獨行俠出賽76場（66場先發），平均得8.6分、3.3籃板，快艇是他加入的第6支隊伍。

24歲的波特2023年驚傳家暴女友的負面事件，遭母隊火箭交易至雷霆後即被釋出，一度到希臘討飯碗，上季他在希臘籃球甲級聯賽表現優異。他2022-23球季在火箭隊時場均19.2分、5.7助攻、5.3籃板。

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