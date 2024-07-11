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NBA／聯盟預計簽11年新轉播合約 未來球員有望年薪破1億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠唐西奇(左)、雷霆亞歷山大(右)。 路透
獨行俠唐西奇(左)、雷霆亞歷山大(右)。 路透

據《美聯社》報導，NBA即將簽下一張11年760億美元新轉播合約，成為NBA史上最長與最貴轉播合約。

這張合約預計在2025-26賽季開始生效，比賽將會在《ESPN》與《ABC》播放，還有《NBC》及《Amazon Prime》，自1980年代開始轉播NBA的《TNT》可能會退出，《TNT》有5天時間決定是否匹配轉播權報價。

《TNT》知名球評巴克利（Charles Barkley）先前宣告2024-25賽季結束後退休，不過《The Athletic》指出，所有轉播NBA的電視台都會追求他，希望能將《TNT》轉播天團的巴克利、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、史密斯（Kenny Smith）和強森（Ernie Johnson）挖角到他們平台，繼續製作節目。

報導指出，合約生效後，團隊薪資上限預計將每年成長10%，雷霆隊球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和獨行俠隊唐西奇（Luka Doncic）有望在2030-31賽季年薪破8000萬美元，2030年代中期，可能出現年薪破億美元的球員。

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