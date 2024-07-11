NBA／傷兵比伊3年約轉戰巫師 老鷹4年約綁定捷克高控衛
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，巫師以3年2000萬美元合約，網羅上季效力老鷹的比伊（Saddiq Bey）。
現年25歲的比伊今年3月因左膝前十字韌帶撕裂賽季提前報銷，下季大部分時間將無法上場，因此影響到他在自由市場的身價。
比伊2020年選秀首輪第19順位被活塞選中，首季就成為先發球員，老鷹2023年季中用5張二輪選秀權交易得到他。比伊上季出賽63場，平均得到13.7分6.5籃板，三分命中率31.6%。
老鷹新賽季前場人手還算充足，有法國狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）、強森（Jalen Johnson）和杭特（De'Andre Hunter），今天還以4年1000萬美元價碼，續留身高203公分的捷克高控衛雷吉奇（Vit Krejci）。
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