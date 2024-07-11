NBA／證明防守能力！布朗尼只得3分但繳出全能數據

布朗尼（Bronny James）今天傷癒復出，在夏季聯賽面對熱火隊繳出全能數據，但湖人最終以76：80不敵熱火。

布朗尼在夏聯首戰上場22分鐘，9投2中，只拿4分2籃板2助攻1抄截，教練坦言要學習的東西還很多，第2戰他因左膝輕微腫脹高掛免戰牌。

今天比賽布朗尼復出，上場28分鐘，3投1中，得到3分5籃板3助攻，還有2抄截3阻攻，正負值+8。湖人第17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）18投7中，攻下20分9籃板。

Bronny James finishes the reverse off the dish from Dalton Knecht 🔥



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LAL-MIA | California Classic on ESPN2 pic.twitter.com/gnAk3y1ghB — NBA (@NBA) 2024年7月10日

布朗尼身為湖人巨星詹姆斯（LeBron James）的大兒子，一舉一動都備受球迷關注，儘管他今天展現不俗身手，證明防守能力，但出糗表現仍被網友瘋傳，包含死球時間中距離投籃「肉包」，還有被防守球員晃飛等畫面，可說是話題性十足。

How on earth did Bronny James airball this?! 😳 pic.twitter.com/QorB2XfELh — Isaac Edelman (@IsaacEdelman) 2024年7月10日