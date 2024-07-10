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NBA／不意外？雷納德傷勢疑慮退出美國隊 冠軍後衛懷特頂替
美國籃協宣佈，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）確定將退出奧運代表隊，改由甫協助塞爾蒂克奪冠的後衛懷特（Derrick White）頂替。
「雷納德在過去的幾週內一直在為奧運做準備，並在拉斯維加斯進行了多次高強度的訓練。他感覺自己已經準備好參加比賽。不過，他尊重美國籃球協會和快艇隊的決定。他們認為為了新賽季的比賽，雷納德最好把夏天時間拿來做準備，而不是參加巴黎奧運。」美國籃協在聲明中提到。
雷納德之所以退出國家隊，主要還是傷勢疑慮的考量。近幾年一直為傷所困的雷納德，幾乎都在缺席中度過，即使上季例行賽他罕見出賽了68場，仍舊在球季尾聲掛傷號，季後賽期間也僅出賽2場，最終快艇首輪遭淘汰出局。
在參加美國隊訓練營之初，雷納德看起來似乎傷勢無礙，接受採訪時更提到自己膝蓋感覺良好，計畫出席11日對加拿大的熱身賽。然而就在美國男籃進行大合照之後，雷納德終究還是退出了國家隊，無緣爭取金牌。
知名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）提到，有消息透露，雷納德的陣營早在2天前就曾聯繫美國男籃代表隊，表達對於雷納德傷勢的疑慮。
醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）也分析指出，雷納德的膝傷顯然還沒有痊癒，對於接下來的奧運比賽和新賽季恐怕會是隱患；退出奧運或許可以讓他有足夠時間恢復，避免再次進行手術。
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