NBA／勇士對交易馬卡南保持耐心 爵士可能1個月內延長合約

日前傳出勇士和國王有意交易爵士球星馬卡南（Lauri Markkanen），但國王得到德羅展（DeMar DeRozan）後退出談判，勇士則願意繼續等。

勇士隨隊記者的史萊特（Anthony Slater）撰文指出，國王上周曾為了馬卡南提交易報價，但國王有補強陣容的急迫性，因此先和德羅展達成協議。

聯盟人士普遍認為爵士會和馬卡南談延長合約，由於延長合約交易冷凍期是6個月，明年交易大限是2月6日，如果爵士8月6日前和馬卡南達成延長合約協議，還能進行季中交易，勇士目前仍有意馬卡南，且願意等待。

勇士休賽季補強梅爾頓（De'Anthony Melton）、安德森（Kyle Anderson）和希爾德（Buddy Hield），勇士內部對於目前陣容感到滿意，但也清楚這套陣容離爭冠有距離，需要類似馬卡南等級的大交易。

如果沒有合適機會，未來幾周勇士不會發生交易，勇士越來越有意用首輪選秀籤和交換權交易，因為柯瑞（Stephen Curry）已邁入生涯尾聲，這些籌碼變得有吸引力。