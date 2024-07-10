NBA／不要衛少了！快艇尋求3方交易 金塊高機率成下家

快艇今夏有意送走「忍者龜」衛斯特布魯克（Russell Westbrook），而根據傳聞金塊可能成為下家，但雙方遲遲沒有動作。終於在今天有新進度，快艇正在尋求第三方來完成交易。

根據快艇隨隊記者阿扎利（Tomer Azarly）報導，快艇正尋求三方交易，將衛斯特布魯克送走，但也不排除直接將他裁掉，而金塊仍是市場上對衛斯特布魯克最感興趣的球隊。而第三方球隊可能是爵士，阿扎利透露，快艇希望有意獲得鄧恩（Kris Dunn），但爵士對衛斯特布魯克不感興趣。金塊方面，他們則是希望能將替補中鋒納吉（Zeke Nnaji）作為交易籌碼，打包送走。

衛斯特布魯克上賽季退居第6人身分，為快艇出賽68場僅11場先發，22.5的平均上場時間中能獲得11.1分、5籃板、4.5助攻外帶1.1次抄截。他希望下賽季能到一支有機會上場，且時間穩定的球隊，考慮到快艇目前後場人手爆滿，衛斯特布魯克勢必會選擇離去。

對於他的去向，《ESPN》分析，若衛斯特布魯克交易不成，最終快艇可能透過買斷合約，讓衛斯特布魯克加盟金塊。就算魏斯布魯克沒有直接被交易到金塊，他仍有可能和新球隊達成買斷協議，最終再以自由球員身分和金塊簽約。