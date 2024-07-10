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NBA／身價數億為何還單身？杜蘭特：我只能堅持2天

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 路透
杜蘭特。 路透

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）近日上網紅節目，被問到為何總是單身，他強調是自己不想交女友，希望能享受個人時光。

大部分NBA球星不是有伴侶，就是情場浪子，但杜蘭特出道至今幾乎沒有對象，還曾發文表示想喝影星「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的洗澡水，被網友恥笑很長一段時間。

杜蘭特近日上美國網紅「IShowSpeed」的節目，談到單身話題，杜蘭特強調，「我單身是因為不想要女朋友，我有時希望享受個人的時光。」網紅則回應杜蘭特，「我想你年輕時有一次心碎的經歷，兄弟我也有，我想就是那次導致你這樣。」

杜蘭特表示自己沒遇過那種事，網紅接著問，「你有朋友結婚10年以上？你不羨慕嗎？」杜蘭特回應：「如果和女人相處，我可能只能堅持2天，後續就會感到厭煩。」

網紅認為不能永遠單身，杜蘭特回嗆，「別拿我和你相提並論！你才16歲（實際19歲），沒什麼資源，你除了手以外什麼都沒有！」

Kevin Durant

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