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NBA／西蒙斯迴圈又來了？經紀人：他將以最佳狀態回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯經紀人李表示他不斷進行康復訓練，下賽季期望能夠以百分之百的狀態回歸。 美聯社
西蒙斯經紀人李表示他不斷進行康復訓練，下賽季期望能夠以百分之百的狀態回歸。 美聯社

「他目前狀況很好。」經紀人李（Bernard Lee）為客戶籃網前鋒西蒙斯（Ben Simmons）掛保證，下賽季期望能夠以百分之百的狀態回歸。

受傷病困擾，西蒙斯加盟籃網3個賽季以來總計僅出賽57場。下個賽季是他在籃網的最後1個合約年，而根據《NEW YORK POST》報導，經紀人稱西蒙斯為了下個賽季能夠健康出賽，一直在邁阿密進行訓練，目前狀況良好，「他（西蒙斯）的康復已經進入力量和控制的訓練階段，下賽季希望能以100％的狀態回歸。」

今年將28歲的西蒙斯曾經被看好成為最接近詹姆斯（LeBron James）的球員，但因傷病問題，在進入聯盟兩季後就沒有單季出賽超過60場，2020~21賽季加盟籃網以來更是僅出賽57場，徹底成為聯盟邊緣人。

對於西蒙斯的未來，多數人不抱持樂觀想法，前籃網助理經理馬克斯（Bobby Marks）也在受訪中說道：「你不能夠指望西蒙斯。」不過李認為這位3屆全明星球員能夠恢復過往狀態，「局外人看到不確定性，但身在其中的人看到的是機會。」

下賽季將是西蒙斯在籃網的最後1個合約年，根據馬克斯預估，西蒙斯接下來會成為聯盟底薪球員，能否翻轉身價，下賽季是關鍵。籃網方面，送走鐵人布里吉斯（Mikal Bridges）後球隊進入重建期，亟需這位前明星帶領球隊。而上季西蒙斯健康出賽時，球隊戰績是7勝8敗，缺席後球隊僅得25勝42負，可見西蒙斯健康時還是能為球隊帶來正面影響。

Ben Simmons NBA自由市場 籃網

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