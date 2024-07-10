奧運籃球／參加開幕式！安戴托昆波出任希臘掌旗官

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前在巴黎奧運男籃資格賽，率領希臘擊敗克羅埃西亞，相隔16年再返五環聖殿舞台，如今他將出任希臘掌旗官。

巴黎奧運開幕式將在7月26日於塞納河舉行，希臘奧會今天宣布，安戴托昆波與3屆奧運競走國手安提戈妮（Antigoni Drisbioti）將擔任奧運掌旗官，希臘是奧運起源地，傳統上是最早進場的代表團，因此安戴托昆波與安提戈妮將是遊行領頭的選手。

安戴托昆波日前帶隊搶下奧運門票後，外界就推測他可能被選為掌旗官，他當時表示會感到光榮，「在全世界最佳運動員們參加的奧運，你清楚這代表的意義，如果是我當掌旗官那很好，不是的話也沒關係。我打進奧運，想要的是參賽和競爭。」

希臘男籃這次被分在的A組堪稱「死亡之組」，有星度僅次美國的加拿大、多名NBA球員坐鎮的澳洲，以及歐洲傳統強權西班牙。希臘27日晚間要出戰加拿大，安戴托昆波前1天要在距離比賽場地200公里遠的巴黎參加開幕式，可能會影響到備戰。