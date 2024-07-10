聽新聞
test
0:00 / 0:00
奧運籃球／參加開幕式！安戴托昆波出任希臘掌旗官
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前在巴黎奧運男籃資格賽，率領希臘擊敗克羅埃西亞，相隔16年再返五環聖殿舞台，如今他將出任希臘掌旗官。
巴黎奧運開幕式將在7月26日於塞納河舉行，希臘奧會今天宣布，安戴托昆波與3屆奧運競走國手安提戈妮（Antigoni Drisbioti）將擔任奧運掌旗官，希臘是奧運起源地，傳統上是最早進場的代表團，因此安戴托昆波與安提戈妮將是遊行領頭的選手。
安戴托昆波日前帶隊搶下奧運門票後，外界就推測他可能被選為掌旗官，他當時表示會感到光榮，「在全世界最佳運動員們參加的奧運，你清楚這代表的意義，如果是我當掌旗官那很好，不是的話也沒關係。我打進奧運，想要的是參賽和競爭。」
希臘男籃這次被分在的A組堪稱「死亡之組」，有星度僅次美國的加拿大、多名NBA球員坐鎮的澳洲，以及歐洲傳統強權西班牙。希臘27日晚間要出戰加拿大，安戴托昆波前1天要在距離比賽場地200公里遠的巴黎參加開幕式，可能會影響到備戰。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言