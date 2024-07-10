奧運籃球／哈利伯頓期待和超巨合作 認為金牌是籃球最高榮譽

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年代表美國參加世界盃男籃，雖最終只取得第4名，但個人表現受外界肯定，他今年也成為巴黎奧運男籃夢幻隊成員，生涯首度參加奧運，他受訪時說，獲得金牌是籃球界最高榮譽。

哈利伯頓曾在2019年幫美國奪下U19男籃世界盃金牌，去年披上美國隊戰袍出征世界盃受挫後，美國眾球星宣布參戰，世界盃美國隊12人剩他和愛德華（Anthony Edwards）入選奧運名單。哈利伯頓相當期待與巨星們合作，「這是一個夢想，我想成為其中一部份，我們12人會盡全力取勝，大家都想贏的心態，讓我感到非常興奮。」

美國男籃已在奧運連4屆奪金，這次仍是奪金熱門，哈利伯頓表示，「贏下奧運金牌和NBA冠軍是籃球界最高榮譽，美國隊在籃球界是最頂級存在。每隊都會拿出最佳狀態和我們對抗，我們也清楚大家都想看我們輸。」

美國隊將和加拿大先打一場熱身賽，隨後前往巴黎，本屆美國被分在C組，對手有MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各。