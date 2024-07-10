快訊

板橋銀樓驚傳搶案 黑衣男搶大筆金飾逃逸警追緝中

注意！iPhone最新釣魚簡訊「點了救不回來」 蘋果曝6常見詐騙情境

台股終場漲107點力守24,000關卡 台積電翻紅小漲5元收1,045元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／哈利伯頓期待和超巨合作 認為金牌是籃球最高榮譽

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓(左)、愛德華(右)。 法新社
哈利伯頓(左)、愛德華(右)。 法新社

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年代表美國參加世界盃男籃，雖最終只取得第4名，但個人表現受外界肯定，他今年也成為巴黎奧運男籃夢幻隊成員，生涯首度參加奧運，他受訪時說，獲得金牌是籃球界最高榮譽。

哈利伯頓曾在2019年幫美國奪下U19男籃世界盃金牌，去年披上美國隊戰袍出征世界盃受挫後，美國眾球星宣布參戰，世界盃美國隊12人剩他和愛德華（Anthony Edwards）入選奧運名單。哈利伯頓相當期待與巨星們合作，「這是一個夢想，我想成為其中一部份，我們12人會盡全力取勝，大家都想贏的心態，讓我感到非常興奮。」

美國男籃已在奧運連4屆奪金，這次仍是奪金熱門，哈利伯頓表示，「贏下奧運金牌和NBA冠軍是籃球界最高榮譽，美國隊在籃球界是最頂級存在。每隊都會拿出最佳狀態和我們對抗，我們也清楚大家都想看我們輸。」

美國隊將和加拿大先打一場熱身賽，隨後前往巴黎，本屆美國被分在C組，對手有MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各。

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

相關新聞

NBA／湯普森曝厄文招募說法 來到獨行俠感覺再次被需要

湯普森（Klay Thompson）休賽季離開待了13年的勇士，轉戰獨行俠並改穿「31號」戰袍。他今天在記者會上提到新賽季期許，以及獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）招募他的過程。 湯普

NBA／選擇離開家人加盟馬刺 保羅：我渴望上場、貢獻

明星後衛保羅（Chris Paul）在日前遭到勇士釋出後，隨即與馬刺簽訂一年合約，新賽季將與溫班亞瑪（Victor We...

奧運籃球／哈利伯頓期待和超巨合作 認為金牌是籃球最高榮譽

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）去年代表美國參加世界盃男籃，雖最終只取得第4名，但個人表現受外界肯定，他今年也成為巴黎奧運男籃夢幻隊成員，生涯首度參加奧運，他受訪時說，獲得金牌是

NBA／稱喬治離開並不意外 雷納德談下季：不會有太大改變

昔日搭擋喬治（Paul George）於今年休賽季以自由球員身份加盟76人，讓快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leona...

NBA／塞爾蒂克老闆欲出售球隊 自認好勝盼價格創紀錄

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克不久前剛拿下隊史第18座總冠軍創紀錄，老闆葛羅斯貝克便宣布將賣球隊。葛羅斯貝克今天在美媒CN...

奧運籃球／11日與美國打熱身賽 布魯克斯放話：加拿大準備好了

去年世界盃男籃加拿大擊敗美國奪銅，美國組成夢幻隊出征巴黎奧運，渴望雪恥。明天兩國將打熱身賽，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）放話，「加拿大準備好了！」 近年布魯克斯與湖人巨星詹姆斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。