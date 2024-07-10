NBA／稱喬治離開並不意外 雷納德談下季：不會有太大改變
昔日搭擋喬治（Paul George）於今年休賽季以自由球員身份加盟76人，讓快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在今天受訪時坦言，在賽季開打前就知道喬治有可能投身自由市場，對於這樣的結果並不會感到意外。
喬治在日前與76人簽下4年2.12億美元的頂級合約，離開待了5個賽季的快艇並與昔日搭擋雷納德分道揚鑣，而今天雷納德與快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）也首度對於喬治的離隊公開發表個人看法。
其中雷納德坦言，在上賽季開打前就已經知道喬治的合約將到期，也知道可能會面臨的狀況，所以他們在賽季間也曾有過交流，「我們最終都知道會發生什麼事情，所以這段時間我們不斷在討論，這樣的結果其實並不讓我感到驚訝。」
至於泰隆魯也表示，自己與喬治有過多次的交談並希望說服他留隊，對於最終喬治仍選擇離開，他也坦言相當難受，「當你失去一名像喬治這樣對於球隊來說是重要一部分的球員時，這是很難替代的，對於球隊來說也很艱難。」
在少了喬治的協助下，下賽季雷納德也勢必要扛起更多責任，不過對於這樣的變化他也一貫的淡定表示，「大家都說我要花更多心力來領導球隊，但我認為一切和去年一樣，不會有太大改變。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言