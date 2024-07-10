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NBA／稱喬治離開並不意外 雷納德談下季：不會有太大改變

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇明星前鋒雷納德表示不意外喬治最終選擇離開。 美聯社
快艇明星前鋒雷納德表示不意外喬治最終選擇離開。 美聯社

昔日搭擋喬治（Paul George）於今年休賽季以自由球員身份加盟76人，讓快艇明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在今天受訪時坦言，在賽季開打前就知道喬治有可能投身自由市場，對於這樣的結果並不會感到意外。

喬治在日前與76人簽下4年2.12億美元的頂級合約，離開待了5個賽季的快艇並與昔日搭擋雷納德分道揚鑣，而今天雷納德與快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）也首度對於喬治的離隊公開發表個人看法。

其中雷納德坦言，在上賽季開打前就已經知道喬治的合約將到期，也知道可能會面臨的狀況，所以他們在賽季間也曾有過交流，「我們最終都知道會發生什麼事情，所以這段時間我們不斷在討論，這樣的結果其實並不讓我感到驚訝。」

至於泰隆魯也表示，自己與喬治有過多次的交談並希望說服他留隊，對於最終喬治仍選擇離開，他也坦言相當難受，「當你失去一名像喬治這樣對於球隊來說是重要一部分的球員時，這是很難替代的，對於球隊來說也很艱難。」

在少了喬治的協助下，下賽季雷納德也勢必要扛起更多責任，不過對於這樣的變化他也一貫的淡定表示，「大家都說我要花更多心力來領導球隊，但我認為一切和去年一樣，不會有太大改變。」

76人 Kawhi Leonard NBA自由市場 Paul George 快艇

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