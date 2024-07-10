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奧運籃球／11日與美國打熱身賽 布魯克斯放話：加拿大準備好了
去年世界盃男籃加拿大擊敗美國奪銅，美國組成夢幻隊出征巴黎奧運，渴望雪恥。明天兩國將打熱身賽，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）放話，「加拿大準備好了！」
近年布魯克斯與湖人巨星詹姆斯（LeBron James）在場上充滿火藥味，這次詹姆斯效力美國夢幻隊，許多球迷期待兩人再度碰撞。布魯克斯受訪時表示，「我準備好上場，加拿大也準備好了，我們會全力以赴。美國有新球員，他們在銅牌戰後發聲想參賽，很高興他們參賽，因為我們能檢視自己的實力，這將是一場有趣的比賽。」
布魯克斯認為美國隊必須做好防守，「每個對陣我們的球隊都要做好防守，研究我們，我們只需打出自己的風格，在比賽中做調整。我們一直很有信心，只需要配合好，現在很多球員做出承諾，努力變得更好，並建立化學反應和團隊精神。」
布魯克斯強調這次加拿大想拿金牌，明天加拿大與美國進行熱身賽，美國主將杜蘭特（Kevin Durant）預計因傷缺陣。
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