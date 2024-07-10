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NBA／轉戰76人少拿3300萬美元 馬丁：冒險有時會成功

聯合新聞網／ 綜合報導
馬丁。 路透
馬丁。 路透

馬丁（Caleb Martin）在熱火打出名堂，卻拒絕熱火5年6500萬美元報價，以4年3200萬美元價碼轉戰76人，馬丁受訪時坦言錯估形勢。

馬丁效力熱火3年期間擔任稱職綠葉，上季出賽64場，平均10.0分4.4籃板2.2助攻，三分命中率34.9%。他去年幫助熱火上演「老八傳奇」令人印象深刻，是「落選秀軍團」的代表人物。

熱火原本希望馬丁執行710萬美元球員選項，並以4年5800萬美元提前續約，但他自認能在今年自由市場得到均薪1500萬美元大約，然而沒有球隊滿足他，最終被76人撿便宜，以4年3200萬美元價碼拿下。

馬丁受訪時談到轉隊過程，「幕後發生很多事，做出這個決定有很多原因，但事情都過去了，對此我已無能為力。我期待在這裡成為費城的一部分，盡我所能爭取冠軍，這是現在的目標。」

馬丁也坦言總是希望能賺到更多錢，「這是比賽一部分，也是生活一部分，你從生活中學習經驗，冒險有時會成功，有時不會。」

76人 NBA自由市場 熱火

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