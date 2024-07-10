奧運籃球／17歲佛雷格當靶子驚艷眾球星 KD大讚：他像個老將

美國奧運男籃持續在拉斯維加斯備戰，日前進入實戰訓練環節，但風頭卻被靶子隊1位17歲年輕小將佛雷格（Cooper Flagg）搶去。他帶領靶子隊1分之差險些贏過美國隊，優秀表現驚動籃球界，NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）也大讚「他是很強的球員。」

佛雷格去年就宣布將跳級投入2025年NBA選秀，這一年先選擇杜克大學就讀，在對上夢之隊前佛雷格甚至沒有為大學出賽過任何1場比賽。但擔任靶子隊面對NBA巨星他完全不怯場，單場攻下11分、雖然球隊以73：74惜敗，優秀的表現仍讓一眾球員和教練讚譽有加，包含柯瑞（Stephen Curry）等都盛讚他的天賦。

近日接受採訪時，杜蘭特再度對佛雷格場上的表現給予肯定，他說道：「他（佛雷格）真的是很好的球員，只有17歲但在場上像個老將一樣，不會被情緒左右，就只是做好他該做的，這是一個很好的徵兆。」

Suns’ Kevin Durant on Duke’s Cooper Flagg at USA Basketball camp: “He looks like a hell of a player. … He’s 17 years old coming in here playing like a vet almost. No emotion. Just going out there and doing his job. That’s a good sign.” pic.twitter.com/IupKki3c8T — Ben Golliver (@BenGolliver) 2024年7月9日

而佛雷格除了感謝這些前輩的讚賞與指導外，也認為這支美國隊堪稱完美，「他們（美國隊）能成為任何他們想成為的球隊，他們沒有任何弱點或漏洞，可以用各種方式主宰戰局，這是一支具有統治力的團隊。」