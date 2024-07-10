NBA／湯普森曝厄文招募說法 來到獨行俠感覺再次被需要

湯普森（Klay Thompson）休賽季離開待了13年的勇士，轉戰獨行俠並改穿「31號」戰袍。他今天在記者會上提到新賽季期許，以及獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）招募他的過程。

湯普森直言來到獨行俠是全新的開始，「我感覺再次被需要，能帶來很多價值，這讓我非常興奮，甚至這場記者會結束後，我就想去訓練。去年有些時刻過得很艱難，沒有像過去那樣快樂。」

上一位穿獨行俠31號球衣的是2011年奪冠功臣泰瑞（Jason Terry），他是一名砍分能力極佳的第六人，湯普森表示，「泰瑞曾穿31號為獨行俠帶來巨大影響，我可以在這支獨行俠扮演他的角色。」不過湯普森也說，他穿31號是為了致敬傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）。

厄文與湯普森都是2011年選秀梯球員，還在美國男籃當過2次隊友，他也提到收到厄文招募，「他是最早傳訊息給我的人，告訴我來到這有多麼感恩，這座城市和球隊如何接納他。他擁抱這座城市，承擔需扮演的角色，這些都激勵到我，他們差點就奪冠，我認為我們能幫球隊跨越障礙。」

談到即將和唐西奇（Luka Doncic）及厄文搭配，湯普森表示，「我不認為有唐西奇和厄文時，對手可以像過去一樣纏著我，這是獨行俠對我來說非常有吸引力的原因。」