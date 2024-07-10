NBA／活塞接手前76人中鋒2年約 康寧漢獲5年最高2.69億美元
76人日前為了與前鋒馬丁（Caleb Martin）簽約，裁掉替補中鋒里德（Paul Reed），如今活塞決定認領里德合約，已突破團隊薪資下限。
里德上季經常在安比德（Joel Embiid）缺陣時擔任先發中鋒，出賽82場，平均上場僅19.4分鐘就能得到7.3分6.0籃板1.0阻攻，三分命中率36.8%。
里德合約還剩2年1800萬美元沒走完，76人就決定裁掉他，活塞接手後團隊薪資來到約1.35億美元，已突破團隊薪資下限。
另外，活塞今天正式以「指定新秀條款」續約狀元康寧漢（Cade Cunningham），合約為5年2.24億美元，最高可達2.69億美元。
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