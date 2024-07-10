NBA／活塞接手前76人中鋒2年約 康寧漢獲5年最高2.69億美元

正在拉斯維加斯進行集訓的美國男籃，在今天拍攝了全隊定裝照，資歷最深的詹姆斯毫無疑問就坐在「C位」上。他在接受採訪時表示，這支美國隊雖然天賦爆炸，但人人都懂得犧牲小我，大家唯一目標就是贏得金牌。

2024-07-09 17:49