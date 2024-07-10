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NBA／選擇離開家人加盟馬刺 保羅：我渴望上場、貢獻

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

明星後衛保羅（Chris Paul）在日前遭到勇士釋出後，隨即與馬刺簽訂一年合約，新賽季將與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攜手合作，談到在39歲這年選擇離家更遠的球隊，保羅坦言主要原因在於自己仍想尋找打球、為球隊貢獻的機會。

上賽季在勇士表現不如預期的保羅，在休賽季遭到買斷合約釋出後，隨即與馬刺達成加盟協議，而今天馬刺也為保羅和透過交易換來的巴恩斯（Harrison Barnes）舉行加盟記者會，歡迎2位資深老將的加盟。

談到原有機會繼續留在洛杉磯的家附近打球，但卻選擇來到位於德州的馬刺，保羅也透露上場機會是自己的首要考量，「家庭對我來說是一切，我的孩子將會繼續待在洛杉磯，他們這個賽季可能都會留在那邊。我非常熱愛籃球，我原本可以選擇離家更近的地方工作，但如果我不能上場打球，這會讓我不開心。」

保羅坦言，加盟馬刺的決定也獲得家人的支持，因為他們都相當了解自己的想法，新賽季也希望能用更多場上表現來回報她們，「我愛死我的家人了，當我們看到這個機會時都很興奮，即使他們知道我必須離開，但他們很了解我，也知道我想上場，這讓我帶著一顆感謝的心來到這裡。」

對於新賽季將與傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）和溫班亞瑪合作，保羅也直言相當期待和興奮，「多年來我一直在遠處景仰著波波維奇，當你在這個領域待久了，你就會對於他有更多的尊重，這不僅是因為他的籃球智商，還包括他作為一個人和一名競爭對手所擁有的一切。而本賽季我與溫班亞瑪交手過，這個賽季沒有一個球員能像他一樣，成為每場比賽後的話題。」

NBA自由市場

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