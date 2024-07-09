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NBA／美國隊天賦炸裂犧牲小我拚金牌 詹姆斯：幸福的煩惱
正在拉斯維加斯進行集訓的美國男籃，在今天拍攝了全隊定裝照，資歷最深的詹姆斯毫無疑問就坐在「C位」上。他在接受採訪時表示，這支美國隊雖然天賦爆炸，但人人都懂得犧牲小我，大家唯一目標就是贏得金牌。
「這是一個幸福的煩惱，」詹姆斯說，「我們有如此多優秀球員，但我們每個人都必須做出犧牲。我們都清楚代表美國男籃出征的意義，我們不會想要像在各自球隊那樣以一人之力去帶動球隊，沒人會期待一場砍下30分。我們只想要為彼此而戰，我們唯一目標就是金牌。」
另一方面，對於自己在新合約中主動降薪將近300萬美元，詹姆斯認為這就是他回報湖人的方式，保護團隊薪資能夠壓在第二道薪資硬上限以內，保持補強陣容的彈性。「我和湖人的關係已經持續7年之久，這是為了幫助彼此，我完全能夠接受這樣的方式。」詹姆斯說。
儘管湖人在自由市場上的動作有限，幾乎要以原班人馬征戰新賽季，面對一連串引援失利，詹姆斯直言管理階層已經做了該做的事情，雖然沒有成功，但這就是生意的一部分，「我們不會因此抱怨，而是會繼續往前進。」
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