快訊

桃色風暴連燒數日！江坤俊請辭「健康2.0」 接替主持人是她

估竹科實中擊敗建中、北一女 補教業：新竹錄取高中分數劇烈上揚

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運籃球／美國隊小組賽對決塞爾維亞 安比德：不在乎約柯奇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德專注備戰奧運。 美聯社
安比德專注備戰奧運。 美聯社

安比德（Joel Embiid）與約柯奇（Nikola Jokic）的MVP中鋒大對決成了近幾年聯盟的熱門話題，特別是對安比德來說，某種程度來說可能也是一種無形的壓力。隨著美國男籃與塞爾維亞即將在巴黎奧運小組賽正面交鋒，安比德勢必又要跟約柯奇來一場轟轟烈烈的大戰。

對此，近日在美國隊訓練營調整狀態的安比德直言，自己完全不會在意是否要對決約柯奇這件事情。

「我不在乎約柯奇，你知道的，我是為我的國家出賽效力，」安比德說，「現在最重要的就是保持專注，確保每個人都在同一步調上。當球隊來到奧運賽場後，我們很清楚必須要專注在哪些事情上面。我們要做的就是找到每一天都要變得更好的方法。」

原本擁有喀麥隆、法國和美國3國國籍的安比德，原先被認為可能會代表東道主出征，但最終他選擇了陣容更夢幻的美國隊，全力朝金牌5連霸邁進。這個決定也讓他成了法國人的公敵。

按照先前媒體的預估，安比德很可能會和詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）一同搭檔先發。

2024巴黎奧運 Joel Embiid Nikola Jokic 巴黎奧運籃球

相關新聞

NBA／勇士不想丟庫明加？聯手柯瑞失敗 喬治喊：本期待能發生

勇士休賽期失去二當家湯普森（Klay Thompson），但卻差點能得到喬治（Paul George）。今年休賽期喬治以4年2.12億美元加盟76人，離開家鄉洛杉磯。不過他在自家節目中爆出與勇士的交易

奧運籃球／不會轉球還敢進美國男籃？柯瑞、詹姆斯舉手投降

用手指轉球被視為籃球高手必備的「炫技」基礎技能，但眾星雲集的美國男籃卻無法達成所有人都能隨心所欲轉球的「壯舉」。 在美國隊訓練營期間，有媒體就特別測試了這些巨星們的轉球功力。哈勒戴（Jrue H

奧運籃球／17歲佛雷格驚豔全場！差點領軍扳倒美國夢幻隊

年僅17歲的佛雷格（Cooper Flagg）是2025年NBA選秀狀元大熱門，他破天荒進入巴黎奧運美國靶子隊，據美媒報導，他在訓練賽中表現非常出色，且球隊只輸1分。 佛雷格身高206公分，身手

奧運籃球／日本12人名單出爐！八村壘領銜、20歲混血前鋒成亮點

日本男籃相隔48年靠自力重返奧運舞台，昨天公布12人正式球員名單，由湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）和剛離開NBA的渡邊雄太領銜。 日本男籃12人名單中，分別有八村壘、渡邊雄太、河村

奧運籃球／美國隊小組賽對決塞爾維亞 安比德：不在乎約柯奇

安比德（Joel Embiid）與約柯奇（Nikola Jokic）的MVP中鋒大對決成了近幾年聯盟的熱門話題，特別是對安比德來說，某種程度來說可能也是一種無形的壓力。隨著美國男籃與塞爾維亞即將在巴黎

NBA／湯普森轉隊披31號球衣 父透露原因：致敬溜馬傳奇射手

湯普森（Klay Thompson）休賽期正式離開勇士，加入獨行俠。轉隊後他卸下跟隨13年的球衣號碼11號，改穿31號作為新背號。湯普森父親老湯普森（Mychal Thompson）在節目中說明，選擇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。