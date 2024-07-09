奧運籃球／美國隊小組賽對決塞爾維亞 安比德：不在乎約柯奇

安比德（Joel Embiid）與約柯奇（Nikola Jokic）的MVP中鋒大對決成了近幾年聯盟的熱門話題，特別是對安比德來說，某種程度來說可能也是一種無形的壓力。隨著美國男籃與塞爾維亞即將在巴黎奧運小組賽正面交鋒，安比德勢必又要跟約柯奇來一場轟轟烈烈的大戰。

對此，近日在美國隊訓練營調整狀態的安比德直言，自己完全不會在意是否要對決約柯奇這件事情。

「我不在乎約柯奇，你知道的，我是為我的國家出賽效力，」安比德說，「現在最重要的就是保持專注，確保每個人都在同一步調上。當球隊來到奧運賽場後，我們很清楚必須要專注在哪些事情上面。我們要做的就是找到每一天都要變得更好的方法。」

原本擁有喀麥隆、法國和美國3國國籍的安比德，原先被認為可能會代表東道主出征，但最終他選擇了陣容更夢幻的美國隊，全力朝金牌5連霸邁進。這個決定也讓他成了法國人的公敵。

按照先前媒體的預估，安比德很可能會和詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）一同搭檔先發。