奧運籃球／日本12人名單出爐！八村壘領銜、20歲混血前鋒成亮點

日本男籃相隔48年靠自力重返奧運舞台，昨天公布12人正式球員名單，由湖人前鋒八村壘（Rui Hachimura）和剛離開NBA的渡邊雄太領銜。

日本男籃12人名單中，分別有八村壘、渡邊雄太、河村勇輝、「日本柯瑞」富永啓生、富樫勇樹、比江島慎、馬場雄大、渡邊飛勇、吉井裕鷹、歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）、混血好手熊谷晶（Akira Jacobs）和提布斯•海（Kai Toews）。

Rui Hachimura will play for Japan in the Olympics pic.twitter.com/BCipv6u5yl — 🎗NBA•Fan🎗 (@Klutch_23) 2024年7月8日

身高172公分的河村勇輝去年在世界盃男籃大放異彩，並持續在B聯賽繳出頂級成績，日前剛和NBA灰熊隊簽訓練營合約；富永啓生則是帶領內布拉斯加大學闖進NCAA三月瘋，雖然在NBA選秀會落選，但日前也和溜馬隊簽訓練營合約。

熊谷晶身高203公分擔任前鋒，出身於日本神奈川縣，父親是美國人，母親是日本人。他上季效力NCAA夏威夷大學馬諾阿分校，是本屆日本隊最年輕球員。