NBA／湯普森轉隊披31號球衣 父透露原因：致敬溜馬傳奇射手

湯普森（Klay Thompson）休賽期正式離開勇士，加入獨行俠。轉隊後他卸下跟隨13年的球衣號碼11號，改穿31號作為新背號。湯普森父親老湯普森（Mychal Thompson）在節目中說明，選擇31號是為了致敬NBA傳奇射手「大嘴」米勒（Reggie Miller）。

湯普森進入聯盟後就一直使用背號11號，他曾在訪談中表示11是特別的數字，「2011年參加選秀，勇士隊用首輪第11順位選中我。」此外，他還提到自己名字Klay的字首「K」正好是第11個英文字母，而他從小在加州的家正好位於某街區第11巷第11棟房子。另外在2016年與溜馬隊的紀錄之夜，湯普森3節攻下60分，他全場運球次數也剛好僅11次。

但目前獨行俠背號11號由2當家厄文（Kyrie Irving）穿著，湯普森只得另尋其他背號，最終他選擇31號。根據老湯普森在訪談節目中透露，湯普森穿上31號球衣是為了致敬名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）。這位射手一生效力於溜馬，是著名的「關鍵先生」，也是湯普森的偶像。

有趣的是，去年2月湯普森接受訪談時曾說自己的球風就像米勒，並自詡為「現代米勒」。對於湯普森來說，米勒是他邁向偉大球員的重要啟蒙。