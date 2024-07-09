NBA／想在勇士終老但無法保證 柯瑞：聯盟充滿變數

柯瑞（Stephen Curry）已效力勇士16個賽季，他接受《美國雅虎》訪問時坦言想終老勇士，但聯盟充滿變數，因此無法掛保證。

湯普森（Klay Thompson）休賽季離開待了13年的勇士，轉戰獨行俠，讓不少球迷感到遺憾。柯瑞透露勇士總教練柯爾（Steve Kerr）以前常開玩笑，休賽季找不到湯普森，但訓練營會準時出現，柯瑞感慨，「我有一種想法，10月湯普森還是會出現說『嗨！各位』，但我明白這不會再發生了。」

柯瑞也提到，希望自己終身是勇士球員，「這一直是我的目標，我現在這樣說，但人生特別是NBA，是一個充滿變數的環境，事情變化得非常快。」

「我希望處在能贏球的最佳位置，我不保證任何事，直到情況改變前，我會繼續用相同方式做事，這是我的心態。事情變化很快，我們正在適應和改變。如果事情發生轉變，我會讓大家知道」柯瑞說。