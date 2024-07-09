NBA／柯瑞直言勇士王朝難複製 盼湯普森找回打球樂趣
湯普森（Klay Thompson）休賽季轉戰獨行俠，勇士「浪花兄弟」確定解體。柯瑞（Stephen Curry）近日受訪時直言，聯盟不會再出現勇士這種王朝球隊。
柯瑞、湯普森和格林（Draymond Green）三核心曾在8年內奪下4座冠軍，柯瑞接受《ESPN》訪問時表示，王朝定義有很多種，勇士王朝2019年結束後，2022年的總冠軍更令人驚嘆，因為克服各種困難。
柯瑞認為勇士這種王朝無法複製，「這個聯盟很難保持不變，球員流動更多，我、湯普森和格林配合得很好，很長一段時間，我們都為球隊帶來不同的東西。」
當得知湯普森離隊時，柯瑞感覺很糟糕，但他尊重和理解湯普森需要一個新的開始，並希望湯普森能找回快樂，「這是我從未想過會成真的事，但我們都希望他開心。」
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