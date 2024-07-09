NBA／勇士不想丟庫明加？聯手柯瑞失敗 喬治喊：很期待能發生

勇士休賽期失去二當家湯普森（Klay Thompson），但卻差點能得到喬治（Paul George）。今年休賽期喬治以4年2.12億美元加盟76人，離開家鄉洛杉磯。不過他在自家節目中爆出與勇士的交易談判「非常接近」，差點能繼續留在西岸打球，與柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）組成新三巨頭。

喬治在節目中提到，由於勇士的薪資空間不足，為了讓交易順利完成，需要喬治先執行約4800萬美元的球員選項，再以先簽後換的方式才能達成交易。

而經過協商後，勇士和快艇並沒有達成共識。據報導，勇士不希望把未來新星庫明加（Jonathan Kuminga）作為交易籌碼送到快艇，導致談判破裂，喬治也不執行球員選項。反觀76人的薪資空間充足，最後開出4年2.12億美元的頂薪合約簽下喬治。

沒能前往勇士喬治感到可惜，他說明，勇士接近家鄉洛杉磯，因此能夠進入勇士絕對算得上雙贏。「我很期待！如果發生的話我可以住更近，真的可以住更近，甚至直接住在洛杉磯也不是問題。」

錯過喬治後勇士失去湯普森，但迎來希爾德（Buddy Hield）和李凱爾（Kyle Anderson），下賽季將迎來全新樣貌。