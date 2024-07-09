NBA／湖人再次辜負德羅展？名記曝根本沒認真追求
湖人休賽季在自由球員與交易市場上一無所獲，要不是詹姆斯（LeBron James）佛心降薪，團隊薪資還突破第二層硬上限，如今更傳出，他們根本沒積極追求球星德羅展（DeMar DeRozan）。
先前有報導指出，詹姆斯願意為哈登（James Harden）、湯普森（Klay Thompson）、瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和德羅展大幅降薪，讓球隊擁有全額中產條款搶人，不過這4人最終都選擇加入其他球隊。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到，「其實最後只有國王和熱火爭取成為德羅展的新東家。我被告知湖人從未對德羅展表達超過簡單的興趣，湖人沒提供任何報價，或是和公牛進行實質性的先簽後換討論。」
現年34歲的德羅展上季為公牛出賽79場，平均得到24.0分4.3籃板5.3助攻，整體命中率48.0%，三分命中率33.3%。他出生於洛杉磯康普頓，曾表示想回家鄉打球，但湖人在2021年選擇衛斯特布魯克（Russell Westbrook），如今又再度錯過他。
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