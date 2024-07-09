奧運籃球／不會轉球還敢進美國男籃？柯瑞、詹姆斯舉手投降

用手指轉球被視為籃球高手必備的「炫技」基礎技能，但眾星雲集的美國男籃卻無法達成所有人都能隨心所欲轉球的「壯舉」。

在美國隊訓練營期間，有媒體就特別測試了這些巨星們的轉球功力。哈勒戴（Jrue Holiday）就猜戴維斯（Anthony Davis）肯定做不到，結果戴維斯馬上秀了一手打臉前隊友；另外像是布克（Devin Booker）和哈勒戴還能把球從膝蓋反彈後繼續轉動，展現純熟技巧。

而杜蘭特（Kevin Durant）一開始甚至認為轉球這種事情毫無難度可言，全隊肯定都能做到，但安比德（Joel Embiid）卻直接投降，直言大概只有他自己是例外。

不過，安比德顯然不是孤單的。

球場上技巧十足、一臉看起來就很會轉球的柯瑞（Stephen Curry），坦言自己完全做不到，試了幾次還氣到砸球走人。「我可以用籃球做很多事情，唯獨轉球。我就是辦不到。」

和柯瑞出生同一家醫院的詹姆斯（LeBron James），被認為史上最好也是最全能的球員之一，也是唯一達到4萬分的球星，但他也加入無法轉球的「年度最佳陣容」之中，而且這裡面還包括溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。

這讓杜蘭特也忍不住開玩笑：「Hali？不會吧，身為控衛居然不會轉球。」至於熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）則是給了哈利伯頓一個簡潔的評價：「Z世代」