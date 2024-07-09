NBA／2年1100萬美元續簽海史密斯 熱火鋒線戰力不至失血

為熱火效力3年的6呎7吋前鋒海史密斯（Haywood Highsmith），同意和球隊續簽2年1100萬美元的合約。他的經紀人透露，這份合約為全額保障，且不包含其他選項。

海史密斯是在2021年與熱火簽下10天短約，並在2022年重新簽約，上季年薪為190萬美元；海史密斯在熱火人力短缺的情況下，場均出賽20.7分鐘寫下生涯新高，可以拿下6.1分3.2籃板，三分命中率達39.6%。

熱火在今年自由市場沒有太多動靜，甚至還留不住鋒線悍將馬丁（Caleb Martin），只續留了老將勒夫（Kevin Love）和替補長人布萊恩（Thomas Bryant），補上了得分能力出色的巴克斯（Alec Burks）。

另一方面，熱火也和主力中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）簽下3年1.66億美元的延長合約，2028-29賽季結束後到期。

熱火團隊薪資已經達到1.875億美元，逼近第二道薪資硬上限。