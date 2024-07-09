NBA／坦言沒想過離開洛杉機 喬治：快艇續約報價不夠尊重

NBA球星喬治（Paul George）表示，在和費城76人簽下4年2.12億美元（約新台幣69.4億元）合約轉隊前，洛杉磯快艇起先開出有點「不尊重人」的報價，而他為此與快艇協商了一整個球季。

路透社報導，生涯9次獲選參加NBA明星賽的喬治在（Paul George）在他的播客（Podcast）節目PodcastP with Paul George中說，快艇去年10月先開出兩年6000萬美元（約新台幣19.6億元）的合約後，開始與他談判。

喬治說：「我從沒想過要離開洛杉磯，洛杉磯是我的家、也是我想退休的地方。我想竭盡所能為洛杉磯拿下總冠軍，這是我效力快艇的目標。我認為（快艇）開出的第一份報價，讓人覺得有點不受尊重，但我沒有怨恨，也沒有失去（對快艇的）愛。」

他說：「這是一樁生意，（快艇）首次報價時，開出大概是兩年6000萬美元左右的價碼，我心裡想著，『哇…這太瘋狂了！不，我不會簽下這紙合約』。」

喬治表示，他希望能比照快艇1月續留雷納德（Kawhi Leonard）時，開出的3年1.524億美元（約新台幣49.9億元）合約。

他說，球季進行期間，快艇最好的報價是每年可領4400萬美元（約新台幣14.4億元）到4500萬美元（約新台幣14.7億元）。在雷納德與快艇續約後不久，喬治便停止（與快艇）談判。

喬治是在2019年夏天與雷納德同時加盟快艇。

喬治說：「我能接受雷納德獲得的（合約），完全沒問題。我對那沒有意見，」

他說，快艇給雷納德那種合約，卻給他這種報價，代表他們不想留他。

上個球季，喬治打了74場比賽，平均每戰可獲22.6分、5.2籃板、3.5助攻。

喬治生涯在NBA打了14季，待過印第安納溜馬、奧克拉荷馬雷霆和快艇，一共打了867場比賽，其中有819場是先發，平均每場比賽能拿20.8分、6.3籃板、3.7助攻、1.7抄截。