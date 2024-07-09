NBA／難捨與雷納德拆夥 喬治：他能理解我的決定

談錢傷感情！今夏最大的交易莫過於喬治（Paul George）離開快艇，以4年2.12億美元的頂薪合約加盟76人。距離交易消息8天後，喬治終於在自家節目說出前往76人的原因，「快艇開出的第1份合約有點不尊重人。」

「我完全沒有想過離開洛杉磯，這裡是我想待到球員生涯結束的地方，而且我也會傾盡全力未這裡帶來1座冠軍，這就是我的目標。」喬治說道，他在節目中表示希望能跟雷納德（Kawhi Leonard）一樣，以3年1.5億美元且附帶霸王條款的合約續留快艇，但球團不願意附加霸王條款，也不願意給出4年2.12億美元的合約。

根據喬治敘述，快艇在第1次談論續約時僅開出2年6000萬美元的價碼，讓喬治感覺不被尊重，「我沒有怨恨、也沒有對快艇失去愛，但這就是商業。他們第一次開出價碼的時候我心想，哇，這真的太誇張，我不可能會簽約的。」

快艇方面，由於受到新勞資協議影響，沒有辦法再開出大約，但為了留住雷納德、喬治和哈登（James Harden），因此選擇開出較低價碼。但喬治認為自己的表現能夠贏得與雷納德相同，3年1.5億美元並附帶霸王條款的合約。他透露在決定離開快艇後有找雷納德談話，雷納德也對他的離去表示理解，「去拿到你該拿的合約。」

34歲的喬治上賽季出賽74場，是他到快艇以來出席最多的賽季。他場均能貢獻22.6分、5.2籃板和3.5助攻，命中率也是生涯新高，來到4成7，三分命中率則是4成1。