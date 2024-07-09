NBA／鵜鶘填補禁區缺口 以1年合約簽世界盃冠軍中鋒

就在瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）以先簽後換的方式轉戰巫師後，為了填補禁區缺口，鵜鶘緊急找了先前效力快艇的泰斯（Daniel Theis），雙方將會簽下1年合約，預估薪資為330萬美元。

泰斯目前正在備戰奧運，在去年男籃世界盃中他表現出色，協助德國首度贏得冠軍，強勢取得巴黎奧運參賽權。而後他在2023-24年季中轉戰快艇，出賽59場，場均得到6.3分4.1籃板。在成為自由球員後，泰斯曾表達了可能會選擇回歐洲打球。

鵜鶘在今年自由市場做了重大調整，為了引進墨瑞（Dejounte Murray），直接丟出南斯（Larry Nance Jr.）、丹尼爾斯（Dyson Daniels）、利道爾（E.J. Liddell）、賽勒（Cody Zeller）和兩個首輪選秀權，等同於6換1的方式，組成強力後場搭檔。

另一方面鵜鶘也走了主力中鋒瓦藍邱納斯，有消息指出，泰斯的角色大概就是類似上季的賽勒，意味著鵜鶘針對內線戰力可能還會有動作。目前鵜鶘團隊薪資達到1.68億美元，擺在球隊眼前的還有英格倫（Brandon Ingram）的續約問題。