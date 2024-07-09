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奧運籃球／17歲佛雷格驚豔全場！差點領軍扳倒美國夢幻隊

聯合新聞網／ 綜合報導
佛雷格(左)。 法新社
佛雷格(左)。 法新社

年僅17歲的佛雷格（Cooper Flagg）是2025年NBA選秀狀元大熱門，他破天荒進入巴黎奧運美國靶子隊，據美媒報導，他在訓練賽中表現非常出色，且球隊只輸1分。

佛雷格身高206公分，身手十分全能，他帶領所屬高中拿下30勝0敗戰績和全國冠軍，去年8月宣布跳級投入2025年選秀，立刻成為狀元熱門，最終選擇進入杜克大學。勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）也曾盛讚他非常有天賦。

佛雷格是2013年麥克德莫（Doug McDermott）和史馬特（Marcus Smart）後，首位受邀進入靶子隊的大學球員，2位前輩在大學賽場已累積許多經驗；佛雷格一場未打，卻在訓練賽中證明自己的實力。從20秒短影片中可見，佛雷格展現投射、防守、傳球及補籃的運動能力，獲網友們高度讚賞。

靶子隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）也大讚佛雷格，「對於他的表現，所有人都非常尊重。那些沒看過他打球的人，在他逐漸融入比賽後，很快就明白他有多強。」

佛雷格賽後受訪時直言，「我對自己是誰和我所做的事情充滿信心。」他也感謝詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）等巨星的幫助，「他們都非常熱情，告訴我繼續腳踏實地訓練。」

2024巴黎奧運 巴黎奧運籃球

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