奧運籃球／17歲佛雷格驚豔全場！差點領軍扳倒美國夢幻隊

年僅17歲的佛雷格（Cooper Flagg）是2025年NBA選秀狀元大熱門，他破天荒進入巴黎奧運美國靶子隊，據美媒報導，他在訓練賽中表現非常出色，且球隊只輸1分。

佛雷格身高206公分，身手十分全能，他帶領所屬高中拿下30勝0敗戰績和全國冠軍，去年8月宣布跳級投入2025年選秀，立刻成為狀元熱門，最終選擇進入杜克大學。勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）也曾盛讚他非常有天賦。

佛雷格是2013年麥克德莫（Doug McDermott）和史馬特（Marcus Smart）後，首位受邀進入靶子隊的大學球員，2位前輩在大學賽場已累積許多經驗；佛雷格一場未打，卻在訓練賽中證明自己的實力。從20秒短影片中可見，佛雷格展現投射、防守、傳球及補籃的運動能力，獲網友們高度讚賞。

Duke commit Cooper Flagg has taken over USA Basketball scrimmage: hits a three and then finishes a tough putback pic.twitter.com/SB3Y4fDpYt — Ben Golliver (@BenGolliver) 2024年7月8日

靶子隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）也大讚佛雷格，「對於他的表現，所有人都非常尊重。那些沒看過他打球的人，在他逐漸融入比賽後，很快就明白他有多強。」

佛雷格賽後受訪時直言，「我對自己是誰和我所做的事情充滿信心。」他也感謝詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）等巨星的幫助，「他們都非常熱情，告訴我繼續腳踏實地訓練。」