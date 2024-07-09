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奧運籃球／輸字母哥很不爽？祖巴茲、薩里奇在希臘酒吧打群架
克羅埃西亞男籃在巴黎奧運資格賽，不敵「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的希臘，無緣拿下門票，據外媒報導，陣中主將祖巴茲（Ivica Zubac）和薩里奇（Dario Saric）賽後在酒吧打群架。
祖巴茲效力快艇，薩里奇則是剛和金塊簽2年約，兩人代表克羅埃西亞到希臘打資格賽，表現都不差，但最終戰以69：80不敵希臘。
據美媒《TMZ Sports》報導，當地時間凌晨5點半祖巴茲與某人發生爭吵，幾名保安從後方抓住他，薩里奇見狀後試圖幫助祖巴茲，但被另一名工作人員推倒，祖巴茲隨後也冷靜下來，沒有警察在現場。
克羅埃西亞男籃受訪時表示，祖巴茲和薩里奇在鬥毆中，都屬於自我防衛行為。
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