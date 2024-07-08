瓊斯盃女籃／男女籃出場費差2000 邱啟益喊不公平：這樣不行喔！

中華籃球協會和台北市職業籃球員職業工會經過多次會議，上月底確定瓊斯盃國手每場出賽可收取5000元出賽費，但瓊斯盃女籃開打前卻出現女籃球員無法取得出賽費的說法。中華籃協副秘書長張承中今天親自說明，確定女籃球員每場可獲得3000元出賽費，卻被中華藍總教練邱啟益「打臉」，和開訓時得知的價碼不同。

邱啟益賽後記者會被媒體告知，才知道女籃出賽費是3000元，他一得知就張大雙眼喊：「這樣不行喔！大家出賽同等，為什麼要分男女之別？」

「台灣女籃為什麼會一直卡在這，當國內都不重視時，怎麼進步？」邱啟益強調，只要穿上中華隊戰袍，都是為國爭光，為何要有男、女生之分，「大家都很想盡全力幫國家拿到好成績，但沒讓國家很重視我們，一直停滯，怎麼進步？」

邱啟益更表示，中華藍開訓時有收到中華籃協承諾，爭取女籃一場5000元出賽費，今天聽到價碼縮水，讓他開玩笑說，中華藍是否也要「打折」，明天不需要全部球員到球場，但馬上正色說前面只是玩笑話，「不管有什麼待遇，都會把比賽完成。」

今天攻下13分的林文佑是首度參與瓊斯盃，她和一同出席記者會的歐婕都表示，最初得到的消息就是出場費一場5000元，得知變成3000元後「滿遺憾」。

林文佑表示，身為女性，會覺得有點不平等對待，「如果單純以市場來說，商業價值是有落差，NBA和WNBA就有差距，但薪資上有市場價值，如果已經到國家隊，還在討論商業價值嗎？」