NBA／中國男籃參加夏聯兩戰狂輸82分 楊瀚森：打得真雞X爛
中國大陸男籃近期不停受挫，沒有奧運資格之餘，U17男籃慘遭美國隊血洗84分，今年組國家隊參加NBA夏季聯賽，面對可能還不見得能站上NBA正規軍舞台的對手，兩戰一共輸掉82分，顯現與世界頂級球隊的極大差距。
中國隊昨天以50：101被國王二隊痛宰，今天碰上黃蜂表現稍有進步，雖首節手感冰冷只得9分，陷入大幅落後，但第三節一度追到個位數。
不過黃蜂加強防守強度後，馬上拉開分差，中國兵敗如山倒，最終以31分差落敗，號稱「中國約柯奇」楊瀚森全場拿到12分4籃板，全隊表現最佳。
楊瀚森賽後受訪時被問到自己這兩場的表現，他直言，「打得真雞X爛。」他也表示，「大家很積極拚這場比賽，鍛鍊也好，學習也好，第三節追分其實打得不錯。這幾場打得非常爛，還是要好好學習。」
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