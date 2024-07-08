奧運籃球／睽違20年！鵜鶘神偷發威 助波多黎各搶下奧運門票

波多黎各今天迎來奧運資格賽最終戰，面對強敵立陶宛，在全場13504位球迷的助威之下，鵜鶘「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）火力全開，轟下23分，帶領球隊79：68取得勝利，也讓波多黎各時隔20年再度進入奧運殿堂。

波多黎各在準決賽以20分大勝墨西哥，只要贏過立陶宛就能順利取得奧運門票。而今天身為地主的波多黎各也沒有讓球迷失望，艾爾瓦拉多化身戰神，不斷切入製造犯規，在三分線上也頗有建樹，獲得23分6籃板，帶領波多黎各終場79：68擊敗立陶宛，搶下奧運席次。艾爾瓦拉多最終也被選為賽區MVP。

這是波多黎各男籃自2004年以來再次進入五環殿堂，賽後艾爾瓦拉多牽著家人共同慶祝，他甚至興奮的站上播報台，對著波多黎各的球迷歡呼，而球迷也跟著鼓譟。

Jose Alvarado put Puerto Rico ON HIS BACK & led them to the Olympics for the first time since 2004! 🇵🇷



vs. Italy: 29 PTS, 3 STL, 7/10 3PM, WIN

vs. Lithuania: 23 PTS, 6 REB, 4/6 3PM, WIN



Alvarado celebrated with his family & hyped up the crowd after the qualifying WIN! 💪



Josh… pic.twitter.com/4x8xaE5cIV — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2024年7月8日

贏得資格賽後波多黎各進入奧運小組賽c組，分別會對上美國、塞爾維亞與南蘇丹。小組賽中各小組前2名和成績最好2支第3名球隊將晉級8強。