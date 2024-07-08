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奧運籃球／奧運選擇為美國出戰 安比德無懼法國球迷噓聲

中央社／ 綜合外電報導
安比德將協助美國隊爭取奧運金牌5連霸。 美聯社
安比德將協助美國隊爭取奧運金牌5連霸。 美聯社

出生於喀麥隆且擁有法國和美國國籍的NBA球星安比德（Joel Embiid），本屆奧運選擇為美國隊出賽。他表示NBA季後賽在紐約客場所受到的待遇，足讓他面對巴黎奧運地主觀眾的任何噓聲。

路透社報導，安比德2022年在取得法國護照，許多法國人認為他第1次參加奧運將會穿上法國隊服，或是為他的祖國喀麥隆效命，不過安比德最終選擇加入美國隊，而美國男籃正尋求奧運金牌5連霸。

美國隊目前正在拉斯維加斯展開訓練營，安比德接受採訪時表示，關於可能遭到法國球迷狂噓的事，他不認為真的會有什麼問題，但如果不僅於此，他也會接受。

安比德說，「比起在紐約客場打季後賽，我不認為會有什麼能比它更糟。」

這位費城76人當家球星先前被紐約小報稱為「紐約最討厭的人」，他在今年NBA季後賽首輪於尼克隊主場遭到無情的噓聲，尼克隊後來在第6戰拿下了系列賽的勝利。

這位30歲的大個子此前表示，決定為哪個國家效力並不容易，但最終選擇美國而不是法國，因為他在美國已生活了一段很長的時間，而且他的兒子是在美國出生。

美國男籃在東京奧運小組賽輸給法國隊，結束了奧運25連勝的紀錄，但在決賽中竭力奪勝，拿下國際賽事的第17面金牌。

由戈貝爾（Rudy Gobert）和溫班亞瑪（VictorWembanyama）雙塔領軍的法國隊有望再次於國際舞台挑戰美國隊，而美國男籃隊也組成了一支炫目且才華洋溢的隊伍。

除了2023年最有價值球員安比德、還有NBA總得分王詹姆斯（LeBron James）、3屆奧運金牌杜蘭特（Kevin Durant），以及最強三分射手柯瑞（Stephen Curry），他們預料都將攜手擔任先發。

而其他入選的球員也是一時之選，分別是戴維斯（AnthonyDavis）、雷納德（Kawhi Leonard）、泰托姆（JaysonTatum）、布克（Devin Booker）、愛德華（Anthony Edwards）、哈利伯頓（TyreseHaliburton）、哈勒戴（Jrue Holiday）、阿德巴約（Bam Adebayo）。

美國隊28日將於法國里爾（Lille）的首場小組賽，迎戰2024年NBA最有價值球員約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞隊。

2024巴黎奧運 Joel Embiid 巴黎奧運籃球

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