奧運籃球／全球12支勁旅出爐！A組眾星雲集成本屆死亡之組

奧運男籃資格賽今天結束，由希臘、西班牙、巴西和波多黎各取得門票，其中A組將成為本屆死亡之組。

A組為加拿大、澳洲、西班牙和希臘，加拿大由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為首的多名NBA球員參戰，星度僅次美國；澳洲也有多名NBA球員坐鎮，兩隊被外界視為奪牌熱門。西班牙是老牌強權，雖本屆星度不如以往，但仍有多位具備NBA資歷的老將坐鎮，希臘則是由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍。

B組差距明顯，日本和巴西實力較弱；地主法國和世界盃金牌德國被看好晉級。C組同樣有明顯差距，美國和塞爾維亞被看好；南蘇丹與波多黎各被看衰。

分組內排名依序看積分、對戰勝敗、對戰淨勝分、對戰總得分，分組前2名晉級8強。分組第3爭奪最後2個8強席位，依序看積分、淨勝分、總得分、FIBA排名。