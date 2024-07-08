WNBA／比肩傳奇！菜鳥里斯連13場雙十 打破聯盟跨季最高紀錄

再寫新紀錄！WNBA天空隊新秀里斯（Angel Reese）在今天對上西雅圖風暴的比賽中得到17分14籃板，雖然不敵風暴，終場71：84輸掉比賽，但連續13場雙十成績讓里斯成為歷史第一人。

身為菜鳥的里斯在第1年就為聯盟豎立新指標，先前才以連10場雙十打破單季最高連續雙十的紀錄，現在又以連續13場雙十打破傳奇球星帕克（Candace Parker）在2009和2010賽季的跨季連續12場雙十紀錄，亮眼的成績也讓這位大物新秀入選明星賽。

Angel Reese came up big with her historic 13th consecutive double-double vs. the Seattle Storm ⬇️



17 PTS

14 REB

4 STL

8-15 FG



She now sits at #1 all-time in consecutive double-doubles! #WelcometotheW pic.twitter.com/eVz6f5JDXK — WNBA (@WNBA) 2024年7月8日

「這件事對我來說很棒，我能知道自己現在在什麼樣的高度，而且很顯然我還不滿意於此。」里斯在賽後說道，她也談到隊友和教練對她的幫助很大，「教練和隊友非常信任我，我很感激也很幸運能跟這麼出色的球員並肩作戰。他們總是帶給我幫助與啟發，最後能和他們一起在這裡打破紀錄真的太酷了。」

值得注意的是，帕克也曾在2021賽季效力里斯所在的天空，並為他們奪下唯一一座總冠軍。這次打破紀錄對里斯而言意義非凡，「為了能繼續背負這個名號，我想要獲勝。為芝加哥帶來冠軍對我來說是最重要的，也是我最希望能達成的事。」

里斯前段時間的表現掙扎，但近11場比賽有6場她都達到5成以上的高命中率，這場比賽她也繳出15投8中。雖然天空輸給風暴，但他們仍以第八名留在季後賽行列。