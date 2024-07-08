NBA／昔日榜眼成底薪球員 威斯曼兩年107萬美元加盟溜馬

休賽期有消息指稱，溜馬將簽下活塞中鋒（James Wiseman），但合約內容未定。而今天據紐媒《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，溜馬僅開給威斯曼首年50萬美元、第2年約57萬美元的部分保障底薪合約。

威斯曼2020年被勇士以首輪第2順位選中，曾被視為勇士重建核心的威斯曼動態和靜態天賦都相當優異，但因球商和心態問題，最終未能兌現天賦，2023賽季被交易至活塞。但上賽季威斯曼和史都華（Isaiah Stewart）等內線球員位置重疊，上場時間縮短，場均出賽17.3分鐘，只能拿下7.1分、5.3籃板，因此活塞早早決定將放棄對威斯曼提出合約。

被活塞放棄後，溜馬對威斯曼拋出橄欖枝，開出第1年50萬美元、第2年有球隊選項的部分保障合約。如果溜馬第2年決定執行球隊選項，將會是估計57萬美元的合約。

此前溜馬正在尋找能替代前中鋒史密斯（Jalen Smith）的人選，且溜馬內線主力席亞康（Pascal Siakam）、托平（Obi Toppin）還有透納（Myles Turner）等平均身高相對低，威斯曼7呎1吋的身高加上7呎6吋的臂展能夠增加內線高度和爭搶籃板的競爭力。