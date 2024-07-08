NBA／轉戰76人改穿8號球衣 喬治曝原因：我崇拜Kobe

喬治（Paul George）休賽季離開快艇，以4年2.12億美元加盟76人，他也宣布新賽季將穿上「8號」球衣，向偶像「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）致敬。

喬治2015賽季從原本的24號球衣換成13號，也獲得「PG13」封號，不過76人13號已經為了張伯倫（Wilt Chamberlain）退休，最終他決定改穿8號，致敬已故球星布萊恩。

Paul George chose number 8 because of Kobe 🙏



Already ready to run through a wall for this guy 💪🏼pic.twitter.com/xZGbZ28zgU — RB (@RBPhillyTake) 2024年7月7日

布萊恩出生於費城，且職業生涯前10年穿8號球衣，喬治在自家節目表示，「我必須這樣做，我在費城，這是我崇拜布萊恩的方式。」

喬治也透露小孩跟老婆都希望他穿14號，還考慮過高中的25和31號，但他感覺不對，最終還是選擇8號，他說，「這代表我為誰穿上它，我希望能對自己負責，8號就是8號，是很特別的數字。」