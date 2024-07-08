NBA／認為湯普森離開勇士是正確決定 柯爾：我們懷念他

待了勇士13年的湯普森（Klay Thompson）休賽季轉戰獨行俠，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時直言，湯普森做了正確決定。

柯爾與湯普森已合作10年，攜手奪下4座冠軍，他受訪時說，「我們會想念湯普森，祝他一切順利。事情很少會朝你想要的方式進行，我們期望所有人能一起離開，但事實並非如此。」

湯普森本季狀態下滑，一度被柯爾下放至板凳，柯爾透露雙方聊過這件事，他也談到湯普森的離隊原因，「我認為他想改變節奏和環境是有道理，離開加州去另一隊打球，這是他現在能做的正確決定。」

柯爾強調要一起退休不是容易的事，重要的是彼此關係的持久性，「有一天勇士主場外會有湯普森雕像，他將永遠受到隊友、教練及球迷愛戴。」