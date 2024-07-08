快訊

台積電衝1050元再創天價！台股漲逾410點 攻23966點盤中新高

「不用買Pro版」只要入手平價版iPhone 16！蘋果專家曝5大購買誘因

高雄豪宅「折屍藏衣櫃」命案主嫌收押 幫洗屍2共犯當庭釋放

奧運籃球／愛德華內訓再爆自信言論 喊：美國隊要圍繞我

聯合新聞網／ 綜合報導
「蟻人」愛德華在受訪中說出「美國隊要圍繞我」，引起網友討論。 法新社
「蟻人」愛德華在受訪中說出「美國隊要圍繞我」，引起網友討論。 法新社

灰狼球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）以自信聞名，這次巴黎奧運他也披上美國隊戰袍。在今天受訪中，他再度展現自信態度，說出「美國隊要圍繞我」，這番言論也引起網友討論。

此次巴黎奧運美國隊眾星雲集，由詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）等領軍，上賽季奪冠的泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）也加入爭冠行列，力求奧運金牌5連霸。即便身處這樣的巨星陣容中，愛德華仍在受訪時自信喊話道：「我還是陣中首選，即便你們可能不這樣覺得。」他繼續補充：「我就是做好自己，投籃、防守，他們（美國隊）必須圍繞著我，這就是我的感覺。」

雖然愛德華看起來像是在開玩笑，並沒有認真回答，但影片在網路上還是引起正反兩方討論，部分球迷認為愛德華的魅力來自他的自信，甚至有網友將其與籃球之神喬丹做對比（Michael Jordan），「真的不得不愛蟻人。」，「他（愛德華）的笑容跟風格真的很像喬丹，甚至讓我覺得他是不是喬丹的兒子。」不過也有網友認為愛德華回答不恰當，還有人說他西區冠軍賽沒有學到教訓，「糟糕的回答」、「我以為西區冠軍賽前說要守住厄文（Kyrie Irving）結果被打爆讓愛德華學到教訓了。」

身為陣中年輕球員，愛德華不會以先發身分出賽，若無傷病影響，本次奧運美國男籃估計由詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、雷納德（Kawhi Leonard）及安比德（Joel Embiid）擔任先發球員。

2024巴黎奧運 Anthony Edwards 巴黎奧運籃球 灰狼

相關新聞

奧運籃球／字母哥領軍退克羅埃西亞 希臘睽違16年重返五環聖殿

NBA公鹿隊當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天完成生涯另個里程碑，他在奧運資...

NBA／布朗尼夏聯第二天就掛傷缺陣 湖人遭勇士痛宰

夏季聯賽才第二天，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）就因左膝腫脹缺賽，湖人也以68：92慘敗勇士。 湖人夏季聯賽首戰以94：108不敵國王，布朗尼上場22

奧運籃球／愛德華內訓再爆自信言論 喊：美國隊要圍繞我

灰狼球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）以自信聞名，這次巴黎奧運他也披上美國隊戰袍。在今天受訪中，他再度展現自信態度，說出「美國隊要圍繞我」，這番言論也引起網友討論。 此次巴黎奧

奧運籃球／KD小腿拉傷缺席美國隊訓練營 柯爾強調傷勢不嚴重

美國男籃組現役夢幻陣容，挑戰連5屆奧運奪金，不過上屆奪金功臣杜蘭特（Kevin Durant）卻傳出小腿輕微拉傷，將缺席在賭城的訓練營。 美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時強調傷勢不

奧運籃球／美國隊訓練搭配柯瑞體感太棒 AD：空檔超級多

為了奧運金牌5連霸，美國隊集結了當今星光最閃耀的12人名單，這是詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）首度聯手征戰國際賽，可說是吸引

NBA／認為湯普森離開勇士是正確決定 柯爾：我們懷念他

待了勇士13年的湯普森（Klay Thompson）休賽季轉戰獨行俠，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時直言，湯普森做了正確決定。 柯爾與湯普森已合作10年，攜手奪下4座冠軍，他受訪時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。