奧運籃球／愛德華內訓再爆自信言論 喊：美國隊要圍繞我

灰狼球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）以自信聞名，這次巴黎奧運他也披上美國隊戰袍。在今天受訪中，他再度展現自信態度，說出「美國隊要圍繞我」，這番言論也引起網友討論。

此次巴黎奧運美國隊眾星雲集，由詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）等領軍，上賽季奪冠的泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）也加入爭冠行列，力求奧運金牌5連霸。即便身處這樣的巨星陣容中，愛德華仍在受訪時自信喊話道：「我還是陣中首選，即便你們可能不這樣覺得。」他繼續補充：「我就是做好自己，投籃、防守，他們（美國隊）必須圍繞著我，這就是我的感覺。」

Timberwolves’ Anthony Edwards on how he fits in with USA Basketball Olympic team: “I’m still the number one option. Y’all might look at it differently. … They’ve got to fit in around me. That’s how I feel.” pic.twitter.com/Cga5kTiR2J — Ben Golliver (@BenGolliver) 2024年7月7日

雖然愛德華看起來像是在開玩笑，並沒有認真回答，但影片在網路上還是引起正反兩方討論，部分球迷認為愛德華的魅力來自他的自信，甚至有網友將其與籃球之神喬丹做對比（Michael Jordan），「真的不得不愛蟻人。」，「他（愛德華）的笑容跟風格真的很像喬丹，甚至讓我覺得他是不是喬丹的兒子。」不過也有網友認為愛德華回答不恰當，還有人說他西區冠軍賽沒有學到教訓，「糟糕的回答」、「我以為西區冠軍賽前說要守住厄文（Kyrie Irving）結果被打爆讓愛德華學到教訓了。」

身為陣中年輕球員，愛德華不會以先發身分出賽，若無傷病影響，本次奧運美國男籃估計由詹姆斯、杜蘭特、柯瑞、雷納德（Kawhi Leonard）及安比德（Joel Embiid）擔任先發球員。