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NBA／布朗尼夏聯第二天就掛傷缺陣 湖人遭勇士痛宰
夏季聯賽才第二天，詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）就因左膝腫脹缺賽，湖人也以68：92慘敗勇士。
湖人夏季聯賽首戰以94：108不敵國王，布朗尼上場22分鐘，9投2中，只拿4分2籃板2助攻1抄截，讓湖人發展聯盟教練強森（Dane Johnson）直言，布朗尼要學習的東西還很多。
據ESPN報導，今天湖人背靠背出戰勇士，布朗尼因左膝輕微腫脹缺席比賽，被認為是預防性，他預計會出戰周四面對熱火的比賽。
湖人今天出戰勇士，團隊整體命中率僅25%，三分命中率11.8%，以68：92遭勇士痛宰。湖人第17順位新秀柯奈特（Dalton Knecht）在比賽中上演暴扣，全場13投3中，拿到12分2籃板1助攻2抄截。
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