NBA／杜蘭特小腿拉傷缺席奧運訓練營 柯爾強調傷勢不嚴重
美國男籃組現役夢幻陣容，挑戰連5屆奧運奪金，不過上屆奪金功臣杜蘭特（Kevin Durant）卻傳出小腿輕微拉傷，將缺席在賭城的訓練營。
美國隊總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時強調傷勢不嚴重，「我們只是謹慎行事，他向我保證狀況還不錯，我們只要非常小心，每日觀察。」
據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，美國隊以45：39戰勝靶子隊，有傷勢疑慮的雷納德（Kawhi Leonard）和安比德（Joel Embiid）都有上場，其中雷納德投進4顆三分球。
美國與塞爾維亞、南蘇丹和波多黎各同屬C組，首戰在7月28日，對手是塞爾維亞。查拉尼亞指出，目前不用擔心杜蘭特或其他球員被換掉，離開球員名單。
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