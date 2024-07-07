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NBA／172公分河村勇輝挑戰最高殿堂 與灰熊簽「Exhibit 10」合約

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
河村勇輝將與灰熊簽下「Exhibit 10」合約。 路透社
河村勇輝將與灰熊簽下「Exhibit 10」合約。 路透社

繼富永啓生獲得溜馬一份「Exhibit 10」合約之後，日本男籃主力後衛、身高僅172公分的河村勇輝也預計會與灰熊簽下「Exhibit 10」合約，在奧運結束後赴美參加訓練營，尋求挑戰NBA殿堂的機會。

高中時期即展露頭角的河村勇輝，18歲以特別指定選手身份成為B.League最年輕出賽的球員；大一時他率隊勇奪全國冠軍，再以特別指定球員加入橫濱海盜，2022年宣布退學，直接投入職業聯賽，並且以場均19.5分、8.5助攻、3.4籃板的表現，包辦例行賽MVP、新人王、最佳五人等6個獎項。

而讓河村勇輝名揚國際的莫過於2023年男籃世界盃，河村勇輝在對芬蘭一戰狂砍25分9助攻0失誤，他在第四節的瘋狂表現，幫助日本隊上演大逆轉，寫下歷史性的一勝。最終日本男籃也展現無比鬥志，睽違48年後自力奪下奧運門票。

一直以來對自己都充滿自信、不被身高所限制的河村勇輝，在今年B.League賽季，河村勇輝持續成長，以場均20.9分榮登得分排行榜第2。

關於「Exhibit 10」合約是一張非保障的最低工資合約，並不會佔到球隊的薪資空間，除非該名球員在例行賽開始時被登錄在球隊的名單當中，有機會被轉成雙向合約，假如最終不幸被釋出並且與發展聯盟簽約的話，有機會可以拿到最高77,500萬美金的獎金。

「Exhibit 10」合約是非保障的最低薪資合約，不會佔據球隊薪資空間，倘若該球員最後進入球隊例行賽大名單中，將有機會轉為雙向合約。如果被球隊裁掉，但還是和發展聯盟球隊簽約，並且留隊至少60天，最高可以拿到7萬7500美元的獎金。

NBA自由市場

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