籃球／新聯盟將登場 職籃工會呼籲推動選手制式契約

我國職籃新聯盟籌組中，職籃工會今天發布聲明，呼籲新聯盟採納專業和多元意見、與國際接軌，呼籲透過典章制度的完善，才能讓新聯盟展現產業金字塔頂端的價值，「選手制式契約」的啟動有助選手和球團在公平、公正和透明的條件下合作，避免糾紛。

職籃工會表示，過去T1聯盟和PLG共存時期，針對攸關選手勞動權益與交易框架的制式契約討論，或因各聯盟考量競爭現實，較難耗費心力精進制度，致使工會在去年7月提供給各聯盟參考的範本與後續討論，至今仍未能展開正式協商。

新聯盟成立在即，職籃工會呼籲，為避免後續再次發生過往跨聯盟，甚至是同一聯盟內因各隊選手契約規格不一致而產生勞動條件轉換爭議，正是啟動討論「選手制式契約」最好的時間點，可確保所有選手和球團在公平、公正和透明的條件下合作，避免因契約條款不一致而引發糾紛。

選手制式契約保障選手的基本勞動權益，如薪酬、保障及後勤照顧條件等，同時也維護聯盟和球團的利益，確保秩序和穩定運作，並為解決爭議提供明確的參考依據及管道。

工會提出的範本包含勞務配合、保密義務、肖像授權和假球防治等選手義務，給付報酬、保險和職涯後勤照顧的球團義務，以及競技規範、契約更新和紛爭解決機制，公會近期已積極安排拜訪各球團提出建議並交流，希望藉由勞資合作，推動健康、有序的職籃產業環境。